HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava! Dilekçe mahkemeye verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava! Dilekçe mahkemeye verildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.11.2024 19:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından mahkemeye verilen dilekçede İmamoğlu hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava! Dilekçe mahkemeye verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı bilgisine yer verildi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİ"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 31 Ekim'de Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingde, Erdoğan'a yönelik iftira içeren asılsız ithamlar kullandığı ve Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği aktarılan dilekçede, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla hareket ettiği vurgulandı.

Dilekçede, İmamoğlu'nun, Erdoğan'a yönelik kullandığı "eli sopalı" ve "karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar" ifadelerinin amacını aştığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibarını zedelemekle kalmayıp halkı kin ve nefrete sürüklediği ve gerçekleri saptırdığı belirtilerek, İmamoğlu'nun konuşmasının ilgili bölümüne ve bu bölüme ait video kaydına yer verildi.

"İFTİRA ATARAK GÜVENSİZ BİR ORTAM YARATMAYA ÇALIŞTI"

İmamoğlu'nun kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplum gözündeki şeref ve itibarını zedelediği aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Yapmış olduğu ithamlarla da müvekkilimi halkın gözünde bir hedef haline getirmeye çalışmıştır. Müvekkilim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birbiri ardına kazandığı demokratik seçimlerle göreve geldiği günden bu yana özveri ile çalışmalarını sürdüren, halk tarafından da yoğun sevgi ve hayranlıkla desteklenen bir başkan olduğu aşikardır. Davalı ise konuşması boyunca müvekkilimin 'Beni seçmezseniz sizin seçtiklerinize görev yaptırmam. Onları hapse atarım. Size hayatı dar ederim diyen şantaj sopanız mı var? Sizi evsiz yurtsuz, evlatlarınızı işsiz bırakırım diyen tehdit sopanız mı var?' gibi mesnetsiz çok sayıda somut olgu isnadıyla ağır hakaretlerde bulunmuştur. 'Bir başka karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Uyduruk sebeplerle terörist ilan edip, tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler.' şeklinde diğer ifadesi ile yargı sürecini müvekkilin manipüle ettiği ima edilmiş ve bağımsız yargıyı sanki müvekkil yönlendiriyormuş gibi devletin en güvenilir erklerine iftira atarak güvensiz bir ortam yaratmaya çalışmıştır."

Dilekçede, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik kullandığı ifadelerin siyasi göreviyle bağdaşmadığı, kötü niyetli algı operasyonu olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasi ile seçilmiş meşru bir yönetim makamında olan müvekkilimin yıllardır yapılan seçimlerde elde ettiği başarıları kabullenememiş olacak ki İmamoğlu, kamuoyu nezdinde müvekkilimin 'Seçimlerde eli sopalı' olduğu kanısı uyandırmaya çalışmıştır. Yıllardır milletin seçimlerde göstermiş olduğu iradeyi hiçe sayarcasına, adeta bu kesimi yok sayarak kullandığı ifadelerse 'Kendisinin halkın her kesimini kucakladığı' algısı uyandırmasıyla tezat düşmektedir. Akıl dışı ve küçük düşürücü ifadeleri, hitap ettiği topluluğu galeyana getirme amacı taşımaktadır."

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT

Dilekçede, açıklanan nedenlerle davanın kabul edilerek, 1 milyon lira manevi tazminatın olay tarihi olan 31 Ekim 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesi istendi.

Kaynak: AA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan dava
En Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

14 yaşındaki zihinsel engelli kıza 3 bekçi defalarca kez tecavüz etmişti: Korkunç ifade ortaya çıktı! Ailesine para teklif etti: "Bu işten aklanmazsam, buz gibi mezar altında yatar"

14 yaşındaki zihinsel engelli kıza 3 bekçi defalarca kez tecavüz etmişti: Korkunç ifade ortaya çıktı! Ailesine para teklif etti: "Bu işten aklanmazsam, buz gibi mezar altında yatar"

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin'

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak sözler! Para teklifi iddiası: 'Söyleyin bu suçu üstlensin'

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama

Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddia edilmişti! Bakan Tunç'tan açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.