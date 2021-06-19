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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı

19.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle, bu doğrultuda Zat-ı Devletleri'yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, Covid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İran Recep Tayyip Erdoğan

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