Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle, bu doğrultuda Zat-ı Devletleri'yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, Covid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım.

DHA

