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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na eleştiri: Bu tür şeyleri yapın biz de sizi alkışlayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na eleştiri: Bu tür şeyleri yapın biz de sizi alkışlayalım

20.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi. Belediye başkanlığı döneminde de darülaceze açılışı yaptığını hatırlatan Erdoğan, İmamoğlu'na yönelik, "Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın, bu tür şeyleri yapın biz de sizi alkışlayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na eleştiri: Bu tür şeyleri yapın biz de sizi alkışlayalım

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Belediye başkanlığı döneminde, Kayışdağı'ndaki darülecezenin temelini atıp açılışını hatırlatan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin, bu alanlarda attıkları adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz, milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın, bu ülkenin darda kalanına el uzatın, bu tür şeyleri yapın biz de sizi alkışlayalım.

"DÜNYADA TEK OLACAK"

Darülaceze Sosyal Hizmet şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak. Ülkemiz gibi bir başka örnek yoktur.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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