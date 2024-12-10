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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü'nde Suriye mesajı: Her türlü desteği sağlayacağız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 13:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık İnsan Hakları Günü için mesaj yayınladı. Dünyanın birçok yerinde insan haklarının hiçe sayıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki zulme sessiz kalanlar için, "Tarihte kara bir leke olarak hatırlanacak" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca Suriye'nin ayağa kalkması için her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Günü'nde Suriye mesajı: Her türlü desteği sağlayacağız

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki zulümlere örnek çekerek Filistin örneği verdi. Beyannamenin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Beyannamenin varlığı, dünyanın pek çok yerinde en temel hakların ağır şekilde ihlal edilmesine ve insanlık değerlerinin hiçe sayılmasına engel olamamaktadır." hatırlatmasında bulundu.

AA-20241202-36357429-36357395-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_DUNYA_ENGELLILER_GUNU_BULUSMASINA_KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajında şu ifadeler yer aldı;

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 76’ncı yıl dönümü vesilesiyle başta milletimiz olmak üzere, tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyorum.

"İNSANLIK DEĞERLERİ HİÇE SAYILIYOR"

İnsanlığın onur mücadelesinin önemli kilometretaşlarından biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmakta, küresel barış ve istikrarın tesisine rehberlik etmektedir. Ancak Beyannamenin varlığı, dünyanın pek çok yerinde en temel hakların ağır şekilde ihlal edilmesine ve insanlık değerlerinin hiçe sayılmasına engel olamamaktadır.

FİLİSTİN VURGUSU: KARA BİR LEKE OLARAK HATIRLANACAK

Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm dünyanın gözü önünde çiğnendiği yerlerin başında, Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları gelmektedir. İnsan hakları savunucusu olduklarını öne sürenlerin Filistin’deki mezalime seyirci kalmaları, hatta örtülü ya da açık destek vermeleri tarihte kara bir leke olarak hatırlanacaktır.

AA-20241202-36357429-36357396-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_DUNYA_ENGELLILER_GUNU_BULUSMASINA_KATILDI

"TÜM İMKANLARIMIZLA YANLARINDA DURDUK"

Biz, devlet ve millet olarak, Filistin’de yaşanan insanlık suçlarına en başından itibaren sessiz kalmamayı bir insanlık görevi bildik.

Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında durduk, durmaya da devam ediyoruz. Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

"SURİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMA ÇABALARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

60 yılı aşan Baas diktatörlüğünün ve 13 yıllık iç savaşın ardından komşumuz Suriye’de filizlenen barış, istikrar ve huzur umutlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi ile Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına gereken her türlü desteği sağlayacağız.

Öte yandan, temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin en başında yer alan kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam ediyor. Nefret suçlarına müsamaha gösterenler ve bu suçları meşrulaştırmaya çalışanların, insanlığın bir arada yaşama iradesine kast ettiklerini bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum.

KAZANILMIŞ HAK VURGUSU

İnsanlığın kazanılmış haklarının muhafaza edilmesi, bu hakları ihlal eden uygulamaların sonlandırılması tüm ülkelere düşen küresel bir yükümlülüktür. Kurallara dayalı uluslararası sistemi çifte standartlardan arındırmak suretiyle, daha kapsayıcı ve adil bir anlayışla gözden geçirmenin, bu küresel yükümlülüğün ifasının ilk adımını teşkil ettiğini bir kez daha vurguluyorum.

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Günü’nün bilhassa temelhaklarından yoksun bırakılan Filistinli kardeşlerimizbaşta olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyor, Aziz Milletimizin nezdinde tüm dünyanın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

Anahtar Kelimeler:
Dünya İnsan Hakları Günü suriye Recep Tayyip Erdoğan
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