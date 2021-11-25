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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddetle mücadele mesajı

25.11.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin paylaşımda bulunarak, "Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddetle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından kadına şiddetle mücadele mesajı yayınladı.

Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, en başta inancımızın, medeniyetimizin, değerlerimizin karşısında durduğu bu sorunun tamamen ortadan kalkmasına vesile olmasını diliyorum. Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur.

Türkiye bu soruna karşı en kapsamlı ve etkili mevzuata sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nı açıklamış, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlemiştik.

Değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Aziz milletim… Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir. Bu sorunun ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı, çabası ve mutabakatıyla mümkündür.

Bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da olacağız. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Recep Tayyip Erdoğan
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