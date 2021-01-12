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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

12.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşılamanın gönüllülük çerçevesinde yapılacağını belirten Erdoğan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri ile Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Salgın, mücadelede tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatmıştır.

Hiçbir ayrım yapmadan 156 ülkeye, 11 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağladık.

100 bin vatandaşımızı ülkemize getirirken, 38 bin yabancıyı da destek vermek suretiyle ülkelerine gönderdik.

Tüm bunları insanlık ailesine karşı kendimizi mesul hissettiğimiz için yaptık.

Yardım faaliyetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz.

Aşı çalışmalarında elde edilen başarılar umudumuzu artırıyor.

Aşıyı vatandaşlarımıza gönüllülük esasına dayalı olarak uygulamaya yakında başlıyoruz.

İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı, gerekli onayların ardından milletimizle birlikte tüm insanlığa sunacağız.

2020 yılı Türkiye-AB ilişkileri bakımından maalesef kolay geçmedi. Geride bıraktığımız dönemde çoğu suni olarak üretilen pek çok tatsız konuyla uğraşmak zorunda kaldık.

Bazı üye ülkeler, Türkiye ile ikili problemlerini AB koridorlarında çözme çabasına girdi. Birlik dayanışması bahanesi ardına sığınılarak, Türkiye-AB gündemi suistimal edildi.

Bu yaklaşım bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken diğer yandan birliğin küresel güç olma iddiasını zayıflatıyor.

Stratejik körlük olarak nitelendirdiğimiz bu tavrın en somut göstergesi Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesidir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ciddi haksızlıklara maruz kaldık.

Sahillere hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...


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