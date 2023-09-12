Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'ya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi nedeniyle tarihinin en kötü günlerini geçiren Libya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'yle görüşmesinde Türkiye'nin afetle mücadelede Libya halkının yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti.

