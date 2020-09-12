Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a ynaıt verirken Yunanistan ile ilgili ise "Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: Sempozyumun ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sempozyumda emeği geçen başta Adalet Bakanımız olmak üzere tüm kurumlara ve katılımcılara özellikle teşekkür ediyorum. İnsanlık tarihinde pekçok yönetim biçimi vardır. Hangi uygulama biçimiyle hayata geçerse geçsin, milli iradenin üstünlüğüne dayalı olanların ayrı bir yeri bulunuyor. Avrupa'da oldukça uzun ve kanlı arayışın ardından geliştirilmiş bir yönetim biçimidir, demokrasi. Demokrasi, zengin bir uygulama alanına sahiptir. Türkiye de bu sürece en erken katılan ülkeler arasındadır. Gerçek demokrasiye ulaşmak için bir müddet daha beklememiz gerekmiştir. Ülkemizde demokrasi, çok partili hayat ile işlemeye başlamıştır ancak bu süreç de oldukça zorlu yürümüştür.

Siyaset mühendislikleri, sinsi tuzaklar ve nice oyunlar yaşadık. Milletimizin tarihine, kültürüne, inancına karşı adeta savaş açanların amaçlarını ve yöntemlerini de asla unutmayacağız. Türkiye'de yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, vesayetin hiçbir oyunu, meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir. Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini tamamlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Vesayet de darbecilerin nizamının, bürokrasi ve sivil siyaset çatısı altında sürdürülmesinden ibarettir. Milletimiz 15 Temmuz'da kahramanlıkla geçmişteki bu kirli ve kanlı senaryolarla da hesaplaşmıştır. O gece görülmüştür ki, millet kıyama kalktığı zaman, darbecilerin, tankı da, topu da, medyası da, silahı da, uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor. 12 EYLÜL DARBESİ Bugün 12 Eylül. Bu tarih takvim yapraklarındaki 365 sayfadan biri olmanın çok ötesinde anlamlara sahip. Türkiye 40 yıl önce 12 Eylül'de gözlerini silahların gölgesi altında açmıştı. Köşe başlarında tanklar, sokakları kapatmış askerler, bunlar bizim evlatlarımızdı, tanıdık bir felaketin habercisi gibiydi. Türkiye bir kez daha askeri darbeye maruz kalmıştı. 60 darbesi ve ardından gelen felaketler bugün hala yürekleri dağlıyor. Gençliğimizin başındaki 71 muhtırası siyasi sonuçları ile daha çok hafızamızda yer etti. 12 Eylül ise öncesi ve sonrası ile öylesine kanlı yaralara yol açmıştır ki, nesiller boyu unutulması mümkün değildir. 12 Eylül'den önce ülkenin siyasi kamplara bölünmesi gibi hadiselerin hiçbiri kendi dinamiği içinde ortaya çıkmamıştır. Bu gelişmeler darbeye zemin hazırlamak için yazılmış senaryonun ürünüdür. Ülkemizin '70 sente muhtaç' diye hafızalara kazınan ekonomik çöküntüsü de darbeye giden yola döşenen taşlardan biridir. Birilerinin 'bizim çocuklar başardı' demesi, 12 Eylül gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyordu.