Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'müsilaj' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

10 ayrı millet bahçemizi daha bugün, Dünya Çevre Günü'nde hizmete açıyoruz. Hastanelerimiz nasıl salgın döneminde hayati öneme sahip olmuşsa millet bahçelerimiz, yeşil alanlarımız da insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür.

Çevre alanındaki hizmetleri millet bahçeleri ile taçlandırıyoruz. Toplam 56 milyon metrekarelik alanı bulan 324 millet bahçesi yapmak için kolları sıvamıştık, bugüne kadar 61'ini tamamlayarak hizmete sunduk. 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında.

Uzun Mehmet Camii ile birlikte oradan itibaren Karadeniz sahilini adeta bir kordon boyu olarak bitirecek, yeni bir projeyi de Zonguldak'ta hayata geçireceğiz.

"İBB BAŞKANLIĞIMDA İSTANBUL'DA AĞAÇ FALAN YOKTU"

İBB Başkanlığı'nı devraldığımda İstanbul'da öyle ağaç mağaç, böyle bir şey yoktu zaten. Görevi devraldık, bütün yollarımızın kenarlarını, orta refüjleri ağaçlarla, fidan dikmedik, ağaç diktik. Ağaç ithal ederek, 10-15 yaş grubundan ağaçlarla İstanbulumuzun orta şeridini tamamen döşedik.