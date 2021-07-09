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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: Bizi ağır imtihanlar bekliyor

09.07.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, "2023’e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor. CHP nefret söylemleri ile kirli planlara alet oluyor. Organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: Bizi ağır imtihanlar bekliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.

Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaatle ziyaret ettiler. Bugün de ben tüm heyetimle birlikte ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz.

"TEŞKİLATTAN AYAĞI SOĞUYANLAR OLABİLİR"

Farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir. Bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizle iletişim kurarak gerekirse ayağına giderek davamıza kazandırmaktır.

Bu partinin çatısı altında, terörü ve şiddeti övmediği sürece her türlü fikre, her türlü düşünceye, meselesi millet ve memleket olan herkese yer vardır.

SEÇİM MESAJI

2023’e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği görülüyor. CHP nefret söylemleri ile kirli planlara alet oluyor. Organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar.

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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