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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

01.09.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargıtay'ın yeni binasındaki törende konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yargıtay'ın yeni binasının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Trafiği rahatlatacak Yargıtay Kavşağımızın da hayırlı olmasını diliyorum.

Eğer devlette adalet yoksa orada zulüm hüküm sürer. Adalet aynı zamanda toplumun teminatıdır. Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için kıymetlidir.

Hukukun zulme alet edildiği kötü alışkanlığın son halkasını FETÖ'cü zalimler sergiledi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yargıtay Recep Tayyip Erdoğan
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