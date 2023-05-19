Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sinan Oğan' yorumu! CNN International'a konuştu, 'Müzakere etmeyi sevmem' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı. 14 Mayıs seçim sonuçlarına ve 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın sözleriyle ilgili gelen bir soruya "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu." diyerek yanıt verdi. İlk turda yüzde 5,17 oy aran ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, faiz konusunda da net konuştu.

"TEMENNİM ODUR Kİ MİLLETİM BİZİ YANILTMAYACAK"

Erdoğan, "Geçen 20 yılda girdiğiniz her seçimi rahatlıkla kazandınız, seçimlerde rekorlar kırdınız. Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir seçim ikinci tura kaldı. Şu an kendinizi ne kadar rahat hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Önümüzdeki pazar yapılacak seçimlerde de ben inanıyorum ki halkım güçlü Türk demokrasisini gösterecek ki yüzde 90'a varan güçlü seçmen katılımı oldu. Bu çok önemli bir katılım. Dünyada pek benzeri yok. Bu seçimlerden de temennim odur ki inşallah milletim bizi yanıltmayacak." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ TURA ÇIKAN BİR İNSANDAN DİKATATÖR OLUR MU?"

"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçek de bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl bir diktatörlük?" dedi.

BIDEN YÖNETİMİYLE YENİDEN ÇALIŞIR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız?" sorusuna ise "Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım." yorumunu yaptı.

"BATI, UKRAYNA KONUSUNDA DENGELİ BİR YAKLAŞIM SERGİLEMEDİ"

Batı'nın Ukrayna ihtilafı konusunda Rusya'ya karşı tavrına katılmadığı ve bu konuda "Batı'nın daha çok provokasyona dayalı bir politika izlediği" yönündeki sözleri hatırlatılarak, "Ukrayna'ya büyük kapsamlı askeri ve finansal yardımın gönderilmesi bir provokasyon anlamına mı gelir? Batı burada yanlış mı yapıyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Batı bu noktada dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. Yani Rusya gibi bir ülkeye dengeli bir yaklaşım çok daha isabetli olabilirdi. Yani ben Sayın Putin'le bu münasebetlerimi nasıl geliştiriyorsam veya yapıyorsam aynı durumu Batı da yapmalıydı. Çünkü dünyada birbirimize ihtiyacımız var. Yani ben Batı'nın her ülkesiyle nasıl görüşüyorsam, bu noktada Sayın Putin'le de o şekilde görüşüyorum. Aynı şekilde mesela şu Karadeniz Tahıl Koridoru'nda biz sadece Batı'nın değil Afrika ülkelerinin de ihtiyacını karşılar duruma geldik. Bakın şu anda tahıl sürecini 18 Mayıs'tan itibaren iki ay daha uzattık. Nasıl oldu bu iş? Sayın Putin'le olan bu özel münasebetlerimiz sayesinde oldu."

SİNAN OĞAN DEĞERLENDİRMESİ

Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki tezlerin sorulması üzerine Erdoğan 'Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim' dedi.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda şu ifadeleri kullandı: "İsveç, Türkiye'deki terör gruplarının uzantılarının İsveç'te, Stockholm sokaklarında serbestçe dolaşmasına izin vermeye devam ettiği sürece, İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakamayız. Şu anda İsveç için hazır değiliz. Çünkü bir NATO ülkesi terörle mücadele konusunda güçlü bir duruş sergilemelidir." dedi.

ERDOĞAN: 1 MİLYON MÜLTECİNİN GERİ DÖNMESİNİ AMAÇLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir milyon mültecinin Suriye'ye dönmesini hedeflediğini söyledi. Erdoğan, mültecilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için Türkiye'nin savaştan zarar gören ülkenin Türk kontrolündeki bölgelerinde altyapı ve evler inşa ettiğini belirterek, "Türk STK'ları, buradaki mültecilerin anavatanlarına geri dönebilmeleri için Suriye'nin kuzeyinde yerleşim birimleri inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına geri dönmeleri için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ ASKERİMİZİN VARLIĞININ TEK SEBEBİ TERÖR İLE MÜCADELE ETMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin Suriye'de bulunmasıyla ilgili sorusuna, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG terör örgütünü kastederek, " Putin ile dostluğum sayesinde, özellikle yakın işbirliği ve dayanışma gerektiren Suriye'nin kuzeyindeki terörizmle mücadelemizde bir kapı açabileceğimizi düşündük. Eğer bunu yapabilirsek, Suriye ile uzlaşmamızın önünde hiçbir engel görmediğimi söyledim." dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını sürdüreceğibi belirten Erdoğan, "900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemize yönelik sürekli bir terör tehdidi var. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadele etmektir. Tek sebep bu." açıklamasını yaptı.

"FAİZ ORANLARI NE KADAR DÜŞÜK OLURSA ENFLASYON O KADAR DÜŞÜK OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN’e verdiği röportajda faiz oranlarını baskılama kararını savundu ve bunun şimdiden olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Erdoğan, faiz oranları ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair bir tezim var. Faiz oranları ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Attığımız adımların sonuçlarını gördük." diye konuştu.



