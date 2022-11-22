Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Tankımızla ve topumuzla hepsinin kökünü kazıyacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında sınır ötesine kara harekatı mesajı verdi. İşte Erdoğan'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada ise kendi sınıfında beşinci sırada yer almaktadır. Yusufeli Barajının enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Yusufeli Barajı'nda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir. Her aşaması kayda alınan projenin belgeseli bu akşam TRT ekranlarında olacak. Tüm çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum.

KÜRESEL DÜZEYDE SÖZ SAHİBİYİZ

Son 20 yılda demokrasiyi, hak ve özgürlükleri geliştirmek için de çok büyük çaba sarf ettik. Biz bunları yaparken hangi tuzakların kurulduğunu hepiniz biliyorsunuz. 2023 hedeflerine birileri dudak büktü. Türkiye bugün küresel düzeyde söz sahibi olma konumuna geldi.

Dünyanın genelinde ekonomik krizler varken biz olumlu yükselişi konuşuyoruz. Türkiye artık küresel dalgalanmalar karşısında güçlü duruş sağlayacak bir alt yapıya sahiptir. Bu başarıyı milletimizle bir olmamıza borçlu olduğumuzu biliyoruz.

Şimdi ülkemizi bir adım daha ileri taşıyarak yeni bir dönemin kapılarını aralamanın eşiğindeyiz. Bu süreci de arkamızda bıraktığımızda Türkiye Yüzyılı'nın önünü tamamıyla açmış olacağız. TOGG'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum.

TERÖR SALDIRILARINA TEPKİ

Asırlardır bu ülkeye ihanet edip iflah olan hiç kimse yoktur. İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıyı da karşımıza çıkamayanların hain saldırısı olarak görüyoruz. 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Terör örgütü bu defa da sınır kıyılarımızı hedef aldı. Karkamışta vefat eden vatandaşlarımıza allahtan rahmet diliyorum. 4 yaşında şehidimiz, 22 yaşında öğretmenimiz, bu kardeşlerimizin dökülen tek damla kanı dahi boşa gitmeyecek.

KARA HAREKATI MESAJI

Buradan açıkça ifade ediyorum. Biz anlaşmalarda üzerimize düşenleri yerine getirdik. Teröristler için yolun sonu geldi. Bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. O da vatandaşlarımızın güvenliğidir. Irak ve Suriye sınırlarında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere çektik. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisini olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. İHA, SİHA ve uçaklarımızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah kısa bir süre içinde tankımızla ve topumuzla hepsinin kökünü kazıyacağız.