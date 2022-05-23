Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi’ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sergiyi gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aileleriyle birlikte gezdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz."

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. ????



Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz. pic.twitter.com/yMa8rmnxm4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022



