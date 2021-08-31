Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili önemli toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve gündeme yer alan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak "Meclis açılır açılmaz gündeme alacağız" açıklamasını yapmıştı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TOPLANTI

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak bir taslağın ortaya çıktığı ve Almanya'nın yaptığı düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak yarın İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın katılımıyla bir toplantı yapılacağı aktarıldı.

DÜZENLEMEDE İKİ PÜF NOKTA

Düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açarak mali ve hukuki muhataplık sorununun çözülmesi ve yalan haberin kriterleri belirlenip, ilgili birimin görev ve yetkileri tanımlanması sağlanacak.

