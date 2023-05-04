Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya’dan Murat Kurum’a gülümseten çıkış! “Gomis senden daha iyiydi”

İstanbul'a getirilen 20 depremzede çocuk için düzenlenen dostluk maçına fenomen Muhammed Nur Nahya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum arasındaki diyalog damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tonunu taklit ettiği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya maç sonrası Bakan Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparak konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanı siz ne diyorsunuz bu konuya” sorusunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesiyle "Murat biraz daha koşman lazım, yavaş kaldın" diyen Nahya "Gomis senden daha iyi" dedi.

