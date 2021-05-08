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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'i Kandil olmaktan çıkaracağız

08.05.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Diyarbakır Anneleri ile yapılan iftar programında konuştu. Erdoğan, "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i Kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'i Kandil olmaktan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz." dedi.

"KAÇACAK DELİK ARIYORLAR"

Diyarbakır annelerine yönelik, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Terör örgütü PKK) Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar." dedi.

"Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur." diyerek, "Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil'i kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak." şeklinde konuştu.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Erdoğan, "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılara karşı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan iftar

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