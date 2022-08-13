HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

13.08.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğündeki görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığındaki terfi ve atamalar da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden almalar ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim Çetin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya atandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alınırken yerine Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken yerine Servet Gül, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alınırken yerine Tahir Hırslı, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanı Alim Polat görevden alınırken yerine Yusuf Arapoğlu atandı.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Merve Sefa Kavakcı ve Serdar Kılıç atandı.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Serdar Ateş, 8. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Güneş, 13. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Gülşen ve 14. Bölge Müdürlüğüne Umut Akyazı atandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tümgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı, Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 14 Albay ise Tuğgeneralliğe 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren terfi etti. Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk defa kadın general ataması gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Ayrıca, Jandarma Genel Komutan yardımcılığına Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu atandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta depremKahramanmaraş'ta deprem
Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldiTürk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi

FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.