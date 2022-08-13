Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden almalar ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim Çetin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya atandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alınırken yerine Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken yerine Servet Gül, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alınırken yerine Tahir Hırslı, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanı Alim Polat görevden alınırken yerine Yusuf Arapoğlu atandı.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Merve Sefa Kavakcı ve Serdar Kılıç atandı.

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 3. Bölge Müdürlüğüne Serdar Ateş, 8. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Güneş, 13. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Gülşen ve 14. Bölge Müdürlüğüne Umut Akyazı atandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tümgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı, Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 14 Albay ise Tuğgeneralliğe 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren terfi etti. Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk defa kadın general ataması gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Ayrıca, Jandarma Genel Komutan yardımcılığına Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu atandı.

