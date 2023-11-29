Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '50+1' sorusuna verdiği tepki gündem oldu: 'Allah Allah! Lafa bak!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceklerini söyledi.

İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme kulisleri hareketlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gazeteciye verdiği tepki gündem oldu.

"50+1 düzenlemesi rafa kalktı mı? Görüşmede 50+1 mi ele alınacak?" diye sorulunca Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi.

Bir an duraksayan Erdoğan'ın "Allah Allah! Lafa bak!" dediği duyuldu.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil." açıklaması siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı.

Görüşmede bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 31 Mart 2024'teki yerel seçim konularının da görüşmede ele alınacağı tahmin ediliyor.