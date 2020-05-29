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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen Muharrem İnce canlı yayını terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 22:22 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı bir programda sözünün kesilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşmasına bağlanılmasına tepki gösterirken, "Bu faşizmdir. Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan'ın tapulu mülkü değildir, bu kadar korkmayın. Bırakın da iki kelime laf edelim" dedi. Muharrem İnce programı terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen Muharrem İnce canlı yayını terk etti

CHP'li Muharrem İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programının konuğu oldu.

Kendisine yöneltilen ilk sorunun hemen ardından sözünün programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın sözünü kesip Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi için Ayasofya'daki konuşmasına bağlanacaklarını söylemesi üzerine İnce tepki gösterdi.

İnce, "Bizi böyle programlara çağırmayın bir dahakine. Bütün kanallar Erdoğan'ı gösteriyor. Sovyetler Birliği gibi bütün kanallar Erdoğan'ı gösterecek. Çok yanlış, korkmayın bu kadar Erdoğan'dan, canınızı sıkmayın" dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinin ardından stüdyoya dönülmesiyle İnce canlı yayını terk etti.

İnce, canlı yayını terk etmeden önce şunları söyledi: 

"Bu saygısızlık, bu faşizm! Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Erdoğan’ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan’dan korkmuyorum. Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil, çağırıyorsanız buraya birisini, onu konuşturacaksınız. Korkmayın bu kadar. Ben de Cumhurbaşkanı adayıydım, 16 milyon oy aldım. Yüz tane televizyon kanalı Erdoğan'ı gösteriyor. Bırakın da iki kelime laf edelim, isterse yüz tane daha kurar o zaten. Daha bir soru soruyorsunuz ağzımı açıyorum... Ben burada beklemem, ya çağırmayacaksınız ya da konuşturacaksınız. Korkmayın ya. Gidecek ilk seferde merak etmeyin."

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