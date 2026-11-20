İddiaya göre, bir iş yerinde bulunan bulunan Meral Ağalar, kardeşinin eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde tabanca bulunan Kenan Arıkan'a silahını bırakması için uyarıda bulundu.
Uyarılara rağmen silahını bırakmayan saldırgan, polislere ateş açtı.
Ekiplerin karşılık vermesinin ardından Arıkan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Meral Ağalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisle girdiği çatışmanın ardından yaralanan ve hastaneye kaldırılan saldırgan Kenan Arıkan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Kenan Arıkan'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar’ın çalıştığı iş yerine gittiği, burada silahla ateş ederek Ağalar’ı öldürdüğü tespit edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.