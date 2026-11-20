Olay, saat 17.30 sıralarında Batı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir iş yerinde bulunan bulunan Meral Ağalar, kardeşinin eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

EŞİNİ SORMAYA GİTTİ DEHŞET SAÇTI! BALDIZINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde tabanca bulunan Kenan Arıkan'a silahını bırakması için uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen silahını bırakmayan saldırgan, polislere ateş açtı.

Ekiplerin karşılık vermesinin ardından Arıkan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Meral Ağalar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİREN SALDIRGAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polisle girdiği çatışmanın ardından yaralanan ve hastaneye kaldırılan saldırgan Kenan Arıkan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.



BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN YERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN GİTTİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Kenan Arıkan'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar’ın çalıştığı iş yerine gittiği, burada silahla ateş ederek Ağalar’ı öldürdüğü tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır