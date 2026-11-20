ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi sonrası Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, akaryakıt fiyatlarının normale dönmesinin İran ile anlaşmaya bağlı olduğunu ifade etti. Trump, İran'ın istediği bir anlaşmayla gelmediğini aktardı. Trump'ın Çin mesajı ise dikkat çekti.

Trump'ın açıklamasından satır başları:

İRAN AÇIKLAMASI

"İran bir anlaşma yapmak istiyor ama benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmak istemiyor. Biz gerçek bir anlaşma yapmak istiyoruz, sahte bir anlaşma değil.

"4 TRİLYON DOLAR KAYBETTİK"

Seçimden bu yana 4 trilyon dolar kaybettik çünkü dünya, seçimde iyi performans gösteren insanlardan memnun değil.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Şirketlerin veri merkezlerini başka ülkede kurmasına izin vermeyeceğiz. Eğer kurmak istiyorlarsa buna bir vergi getireceğiz.

TRUMP'TAN ÇİN MESAJI

Çin yapay zekada lider olmak istiyor ama buna izin vermeyeceğiz. "