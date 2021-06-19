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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine sonrası müjdeyi verebiliriz

19.06.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da yaptığı konuşmada, seyahat kısıtlamaların kalkması ile ilgili, "Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz." dedi. Turizm sektörüne destekle ilgili de konuşan Erdoğan, "Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine sonrası müjdeyi verebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı. Başta turizmle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz.

KDV DESTEĞİ MÜJDESİ

Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi verebiliriz. Turizm sektörümüzün tüm mensuplarına ülkemize katkıları için şükranlarımı sunuyorum.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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