Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine sonrası müjdeyi verebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kemer'de NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışına katıldı. Başta turizmle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ilgili de konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamaları ile ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Önümüzdeki haftalarda hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz.

KDV DESTEĞİ MÜJDESİ

Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi verebiliriz. Turizm sektörümüzün tüm mensuplarına ülkemize katkıları için şükranlarımı sunuyorum.

