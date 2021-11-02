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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

02.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan tazminat davasında, manevi tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 43 bin 307,45 TL, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 6 Şubat 2018 tarihinde TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davası sonuçlandı. Kılıçdaroğlu, 43 bin 307,45 TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı karara itiraz ederek, davayı istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatının itirazını reddetti. 43 bin 307,45 TL Kılıçdaroğlu'ndan icra yoluyla tahsil edilerek, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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