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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında antikor sayısı anlaşmazlığı

29.09.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soçi'deki zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “antikor sayısının kaç olduğunu” sorması üzerine Rusya lideri Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan’ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000’in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında antikor sayısı anlaşmazlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok yararlı ve kapsayıcı olduğunu söyledi.

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

ANTİKOR SAYISI SORUSU

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti.

Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “antikor sayısının kaç olduğunu” sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan’ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000’in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.

SPUTNİK ÖNERİSİ

Putin'in Erdoğan’a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım." dedi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.

Erdoğan ile tokalaşırken Putin, "Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan da "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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