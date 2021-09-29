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Dünyanın gözü orada! Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

29.09.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Liderlerin görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Dünyanın gözü orada! Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de gerçekleştirilen görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in daveti üzerine bugün Soçi'ye geldi. Kritik ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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