Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Yaren hayaline kavuştu

Yaren'in zorlu yaşamı ile ilgili Anadolu Ajansının yaptığı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alınan robotik cihaz, Adıyaman'a getirilerek Coşkun ailesine teslim edildi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Anne Tuğba Coşkun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerine kulak verdiği için teşekkür etti.

Kızının yürümesi için cihaza kavuştuğunu belirten Coşkun, "Günlerce ağladım, kızımın sağlığına kavuşması için. Kızım yürüyemiyor ve yürümesi için robotik cihaza ihtiyacı vardı. Sağ olsun, Anadolu Ajansı ekibi haberimizi yaptıktan sonra bizlere Cumhurbaşkanımızın ekibi ulaştı ve cihazımız alındı." şeklinde konuştu.

"Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor." diyen Coşkun, kızı robotik cihaza kavuştuğu için ailece mutlu olduklarını söyledi.

EVİNE DAVET ETTİ

Coşkun, "Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Baba Emrah Coşkun da kızına robotik cihaz almak için imkanlarının bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti. (AA)



