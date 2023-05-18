HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye eleştiri: Sistem kuramıyorlarsa biz kurardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye eleştiri: Sistem kuramıyorlarsa biz kurardık

18.05.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Oktay, CHP'ye eleştiride bulunarak, "AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi var. Liyakatli insanlarla kuruyorsunuz bunu. Bunlar gençler. CHP kuramıyorsa bize söylese kurardık, bugün de kurarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye eleştiri: Sistem kuramıyorlarsa biz kurardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın sunduğu programda 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'ndeki veri akışına ilişkin tartışmalara değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi var. Bilişim sistemleri... Dijital alanda bilişim sistemlerinde çok ileri ülkeyiz biz. Şu anda bizim devlette sunduğumuz hizmetlerin tamamı e-devlet üzerinden. Liyakatli insanlarla kuruyorsunuz bunu. Bunlar gençler. CHP kuramıyorsa bize söylese kurardık, bugün de kurarız. Kendi kaynağına, gencine güvenmediğin zaman Amerika, Fransa, İngiltere'den ithal danışmaya topladığın zaman böyle olur işte."

gg

"KENDİ SEÇMENİNE YALAN SÖYLEDİLER"

Fuat Oktay, seçim gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Milletimiz gece boyu komediyi izledi. İki vatandaş komediyi bile beceremeyecek kadar gece millete yalan söylemeye çalıştılar. Milletten ziyade kendi seçmenine yalan söylediler. Sandıklar açılan. Oy verme işlemi sandık görevlilerin huzurunda yapılır. Sandıklar açılır. Tüm siyasi partilerin, yargının da katılımıyla sayılır. O da şeffaftır. Sonra bu ıslak imzayla ilan edilir. AA da oradan alır ve veri tabanına atar ve yayınlar. Onu mu önceleyim, bunu mu önceleyim diye bir durum olmadı. Bizim de buna ihtiyacımız yok. Bir manipülasyon konuşulacaksa koca seçimi ikinci tura giden bizim konuşmamız lazım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekirBinali Yıldırım'dan çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir
'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu'na "Özür borçları var" diyerek seslendi!
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay CHP

En Çok Okunan Haberler

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

Türkiye genelinde o uygulama başlıyor! Ücretsiz olacak

Türkiye genelinde o uygulama başlıyor! Ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.