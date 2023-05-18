Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye eleştiri: Sistem kuramıyorlarsa biz kurardık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın sunduğu programda 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'ndeki veri akışına ilişkin tartışmalara değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkezi'nde çok güçlü bir veri akış sistemi var. Bilişim sistemleri... Dijital alanda bilişim sistemlerinde çok ileri ülkeyiz biz. Şu anda bizim devlette sunduğumuz hizmetlerin tamamı e-devlet üzerinden. Liyakatli insanlarla kuruyorsunuz bunu. Bunlar gençler. CHP kuramıyorsa bize söylese kurardık, bugün de kurarız. Kendi kaynağına, gencine güvenmediğin zaman Amerika, Fransa, İngiltere'den ithal danışmaya topladığın zaman böyle olur işte."

"KENDİ SEÇMENİNE YALAN SÖYLEDİLER"

Fuat Oktay, seçim gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Milletimiz gece boyu komediyi izledi. İki vatandaş komediyi bile beceremeyecek kadar gece millete yalan söylemeye çalıştılar. Milletten ziyade kendi seçmenine yalan söylediler. Sandıklar açılan. Oy verme işlemi sandık görevlilerin huzurunda yapılır. Sandıklar açılır. Tüm siyasi partilerin, yargının da katılımıyla sayılır. O da şeffaftır. Sonra bu ıslak imzayla ilan edilir. AA da oradan alır ve veri tabanına atar ve yayınlar. Onu mu önceleyim, bunu mu önceleyim diye bir durum olmadı. Bizim de buna ihtiyacımız yok. Bir manipülasyon konuşulacaksa koca seçimi ikinci tura giden bizim konuşmamız lazım."

