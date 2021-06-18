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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama

18.06.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Erdoğan-Biden görüşmesi olumlu bir havada geçti. Sorunların çözümü için ortak irade var" denildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, müttefiklerin talebinin Kabil Havalimanı'nın korunmasının Türkiye tarafından sağlanması yönünde olduğunu belirtti.

Bu konuda ABD yönetimi ile çeşitli düzeylerdeki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam edeceği ifade edildi. Taliban'ın tutumunun da yakından takip edildiğinin altını çizildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ayrıca Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklara göre, olumlu havada geçen görüşmede sorunların çözümü için ortak irade sergilendi.

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Biden'ın iki ülke ilişkileri üzerine konuşulacak çok konu olduğunu ve Türkiye'yi ziyaret etme arzusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Türk tarafının iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini gündeme getirdiği, Biden'ın da bu hedefe destek verdiği belirtildi.

(TRT HABER)

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Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden

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