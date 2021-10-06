Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den 'Teşkilat' dizisine ziyaret

Aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve etkileyici prodüksiyonu ile pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan TRT 1’in “Teşkilat” dizisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’i ağırladı.



"TEŞKİLAT ÇOK KIYMETLİ FAYDALAR SAĞLIYOR"

Teşkilat dizisinin çok kıymetli faydalar sağladığını, ilk günden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaştığını ve ilgi odağı olduğunu belirten Demir, “Gerek senaryo gerek kullanılan ürünler ve teknoloji açısından da ilgi çekmeye devam ediyor” dedi.

Oyuncularla bir araya gelerek sohbet eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yönetmen koltuğuna oturarak çekimleri yakından takip etti. Dizi, Başkan Demir tarafından da takdir gördü. Demir, set ziyaretinin ardından dizi ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirerek başarılarının devamını diledi.

