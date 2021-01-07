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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Kinzinger'dan 'Trump görevden alınsın' çağrısı

07.01.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Kinzinger'dan 'Trump görevden alınsın' çağrısı

ABD'deki Kongre baskınının ardından, Demokratların yaptığı "Donald Trump acilen görevden alınsın" çağrılarına katılan ilk Cumhuriyetçi isim, Illinois Vekili Adam Kinzinger oldu.

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olayları üzerine Demokratların "Trump bir an önce görevden alınsın" çağrıları devam ediyor.
Cumhuriyetçi cephede ise bu yöndeki ilk çağrı, Temsilciler Meclisinde Illinois'i temsil eden Kinzinger'dan geldi.

Kinzinger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayların sorumlusunun Trump olduğunu belirterek, "Trump, başkanlık görevine uygun değil ve durumu iyi değil. Trump şimdi, görevini isteyerek ya da istemeyerek bırakmalı." diye konuştu.

Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yetkisini kullanarak bu maddeyi uygulama çağrısı yaptı.

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"25. EK MADDEYİ HAREKETE GEÇİRMELİ"

Senatodaki Demokratların lideri Chuck Schumer başta olmak üzere birçok ismin "görevden alma" çağrısına Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Demokrat Adam Smith de dahil oldu.

Smith, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünkü baskının sorumlusunun Trump olduğunu vurgulayarak, "Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump kabinesi 25. Ek maddeyi harekete geçirmeli ve Trump'ı görevden almalı. Aksi halde Senatodaki Cumhuriyetçiler, Trump'ın azli için Temsilciler Meclisi ile bir olmalı." çağrısını yaptı.

TRUMP DESTEKÇİLERİNİN KONGRE'Yİ İŞGALİ

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti. (AA)


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