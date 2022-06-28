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Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman? Cüneyt Arkın nereye defnedilecek?

28.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninin ne zaman yapılıp nereye defnedileceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Usta oyuncudan gelen acı haber sonrası vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman, Cüneyt Arkın nereye defnedilecek? İşte detaylar...

Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman? Cüneyt Arkın nereye defnedilecek?

Cüneyt Arkın'ın cenaze törenine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Usta oyuncunun 27 Haziran 2022 Pazartesi günü gece saatlerinde yaşamını yitirmesi nedeniyle sevenleri yasa boğuldu. Peki Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ne zaman, Cüneyt Arkın nereye defnedilecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

CÜNEYT ARKIN'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde aniden kalbinin durması sonucunda Beşiktaş, Ulus’ta bir özel bir hastanede tedavi altına alınan 85 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ile ilgili detaylar belli oldu.

CÜNEYT ARKIN NEREYE DEFNEDİLECEK?

Cüneyt Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın, 1937 yılında Eskişehir’de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan oyuncunun hayatı Eskişehir’de çiftlikte geçti. Eğitim hayatı boyunca başarılı olan Arkın, İstanbul’da tıp fakültesi kazandı. Arkın’ın oyunculuk kariyeri askerlik sırasında Halit Refiğ ile tanışması ile başladı. Jet savaş pilotlarının yaşamı ile belgesel çeken Halif Refiğ, rollerden birini Arkın’a teklif etti. Ancak askeri yönetmelik gereği rol alamadı. Askerlik görevi bittikten sonra Gurbet Kuşları filminde rol alarak kariyerini başlattı. 1969 ve 1976’da Antalya Film Şenliği’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca, 1972 yılında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Adana Altın Koza Film Şenliği’nde ödül aldı. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300’den fazla filmden rol alan Arkın, 1999 yılında 36. Antalya Film Şenliği’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR, KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Cüneyt Arkın'ın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'taki özel bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Cüneyt Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

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