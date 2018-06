Cüneyt Çakır: Biz orada hem bayrağımızı, hem de Türk insanını temsil edeceğiz

“Oyuncu karakteristikleri nedir aklımıza yazdık”

'Hakemlikte üzerine bir şey koymadığınız gün gerilemeye başlamışsınız demektir' diyen Cüneyt Çakır, “Yine dersimize çok iyi bir şekilde çalıştık. Oyun kurgusundan oyuncu özelliklerine kadar bütün takımları ezberledim. Takımların geçmiş turnuvalardaki maçlarını, eleme maçlarını saatlerce oturup ekibimle birlikte izledim. Kim kendini atar, kim hakemi kandırmaya çalışır, oyuncu karakteristikleri nedir aklımıza yazdık. Bu bilgiler maç yönetirken çok işe yarayacak” şeklinde konuştu.

“Heyecan olmazsa olmaz”

Hakemlikte her maç öncesi ilk maçına çıkar gibi heyecanlı olunması gerektiğini vurgulayan deneyimli hakem, “O heyecanı kaybettiğiniz gün hakemlik bitmiş demektir. Tabii ki zorlu maçlarda özellikle maç öncesi atmosferi daha canlı oluyor ama bu stres yapmıyor hiçbir zaman. Çünkü ben bu oyunu çok seven ve keyif alan bir kişiyim. Bu oyunun değerini çok iyi biliyorum ve futbolun içinde kaldıkça da her ne konumda olursam olayım hep keyif alacağım” ifadelerini kullandı.