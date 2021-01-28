Cüneyt Özdemir 50m2 dizisini topa tuttu! 'Berbat'

Başrolünde Engin Öztürk'ün olduğu 50m2 yayınlandı. Dizinin senaristliğini komedi dizi ve filmlerinden tanıdığımız Burak Aksak yapıyor.

Netflix'in yeni dizisi 50m2 yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Cüneyt Özdemir'in de gündeminde 50m2 dizisi vardı. Özdemir Netflix'i ve diziyi adeta topa tuttu.

Özdemir paylaşımında "Netfiiks'i tebrik ederim, 50 metrekare adında bu kadar berbat bir hikayeyi kabul etmek, uydurukça neredeyse 'karikatür' seviyesinde çekmek ve gururla yayınlamak! Ya akıl tutulması ya da işin içinde başka 'duygusal' bağlantılar var. Bakın bu da yeni bir aşama... Üzücü!" yorumunda bulundu.



