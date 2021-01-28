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  4. Cüneyt Özdemir 50m2 dizisini topa tuttu! 'Berbat'

Cüneyt Özdemir 50m2 dizisini topa tuttu! 'Berbat'

28.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Cüneyt Özdemir 50m2 dizisini topa tuttu! 'Berbat'

Netflix’in yeni dizisi 50m2 yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu! Burak Aksak’ın kaleminden çıkan 50m2 Cüneyt Özdemir'in tepkisiyle de sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Başrolünde Engin Öztürk'ün olduğu 50m2 yayınlandı. Dizinin senaristliğini komedi dizi ve filmlerinden tanıdığımız Burak Aksak yapıyor.

Netflix'in yeni dizisi 50m2 yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Cüneyt Özdemir'in de gündeminde 50m2 dizisi vardı. Özdemir Netflix'i ve diziyi adeta topa tuttu.

50m2 dizisi yayınlandı, sosyal medyayı salladı! Netflix 50m2 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?50m2 dizisi yayınlandı, sosyal medyayı salladı! Netflix 50m2 konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Özdemir paylaşımında "Netfiiks'i tebrik ederim, 50 metrekare adında bu kadar berbat bir hikayeyi kabul etmek, uydurukça neredeyse 'karikatür' seviyesinde çekmek ve gururla yayınlamak! Ya akıl tutulması ya da işin içinde başka 'duygusal' bağlantılar var. Bakın bu da yeni bir aşama... Üzücü!" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demekki. kendin de izlemisin birak. reyting. yapmayi. show. yapmayi

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