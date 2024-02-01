Cüneyt Özdemir'den 'Seks Satar' belgeseli! Nuri Alço Yeşilçam'daki seks furyasını anlattı

Türkiye’nin cinsellikle imtihanının renkli tarihini anlatan Cüneyt Özdemir'in belgeseli "Seks Satar" sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde yasaklanan Onlyfans'e dair bilgiler de belgeselde yer aldı.

Müstehcen paylaşımlar gerekçesiyle hakkında dava açılıp beraat eden Merve Taşkın da belgeselde "Onlyfans'te iki türlü hesap oluşturulabilir birisi tamamen üyelik üzerine atıyorum mesela 10 dolar aylık 10 dolar veriyorlar ve ana sayfanı o parayı

verdikten sonra görebiliyor" dedi.

Yeşilçam'da seks furyasına dair konuşan isimlerin anlattıkları da belgeselde öne çıktı. Efsane oyuncu Nuri Alço "Tabii ki oynayan sanatçılar belli sanatçılar para yok çalışmak mecburiyetinde mecbur kalanlar çektiler o zamanlar gerçekten aileleri bitirdi, her şeyi bitirdi maalesef sinemaya karşı bir soğukluk girdi bunu görünce sinemayı canlandırmak için ne yapmak gerekiyor bir soğukluk girdi..." dedi.



Gazoz konusuna da değinen Nuri Alço "Her türlü tehlikeyi gösteren mesajlı filmleri

çektim Allah'a şükür ve böyle bir şey olsa bir sürü de genç kızımızı bu hayattan kurtardık sayemde kurtuldular" ifadelerini kullandı.





