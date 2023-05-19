Cüneyt Özdemir'den TBMM Başkanı Şentop'un 19 Mayıs mesajına tepki! "Bu artık ayıptan da öte..."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanırken siyasiler bayram mesajlarında tüm Türkiye'nin gündemindeki seçimlere de yer verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yayımladığı mesajda Atatürk'ün adının geçmemesine Cüneyt Özdemir'den tepki geldi. "Ansa ne olur, anmasan ne olur Sayın Şentop? Sen anmayınca biz unutuyor muyuz?" diyen Özdemir, "Tamamen bir işgüzarlık" ifadelerini kullandı.

"MECLİS BAŞKANI ATATÜRK'Ü ANMA BAYRAMI'NDA ATATÜRK'Ü ANMIYOR"

Özdemir, Şentop'un 19 Mayıs mesajıyla ilgili eleştirilerini "Bu artık ayıptan da öte" notuyla paylaştığı konuşmasında şu sözlerle ifade etti:

"Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un açıklaması ile başlayalım. TBMM’nin Başkanı… 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir tane mesaj yayınlıyor ve bakar mısınız! Atatürk’ü anmayı unutuyor. Atatürk kelimesi geçmiyor. Bir tek '19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun'da ‘Atatürk’ var. Mesela gemiyi kaldırmış Samsun’dan, İstanbul’dan Samsun’a gemi gidiyor. Gemide kim var yok, onu unutmuş orada.

"‘İlk adım, ilk kıvılcımdır. İstanbul’da Samsun’a yapılan yolculuğun ufku istikbal, hedefi istiklald.i’ Ne kadar ağır geliyor ya Atatürk deyince! Bunu ne bileyim HÜDA PAR’dan Meclis'e giren adama dediğin zaman olabilir. Adamın siyasi backgroundu buna göre kurgulanmış diyebilirsin. Ama Meclis Başkanı… Yani Atatürk kelimesini anmıyor. Üstelik de Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, çok ilginç bir psikoloji biliyor musunuz! Yani benim anlamlandıramadığım bir psikoloji. Ne oluyor Atatürk deyince… Mesela şu cümleyi şöyle kurmak yerine ‘İlk adım, ilk kıvılcımdır. İstanbul’da Samsun’a yapılan yolculuğun ufku istikbal, hedefi istiklaldi’ yerine Mustafa Kemal Atatürk’ün hadi Atatürk de demiyorlar da bari Mustafa Kemal de! Hadi Kemal’i de at, Mustafa de bari…

"TAMAMEN İŞGÜZARLIK"

"'Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yaptığı yolculuğun ufku istikbal ve hedefi istiklaldi' deseniz ne oluyor gerçekten? Külliye’den telefon açıp 'Mustafa Bey siz bunu demişsiniz tamam, ilerleyen yerlerde Erdoğan’ı övmüşsünüz, lafı 28 Mayıs’a da getirmişsiniz böylesine bir bayram kutlamasında ama Atatürk kelimesi yakışmamış' mı diyorlar yani? Fırça mı geliyor? Hiç zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu."

"Tamamen bir işgüzarlık. Siyasi duruş mu yani ‘ben Meclis Başkanı’yım ama Atatürk’ü hiç ağzıma bile almadım.’ Ben bunlara çok takılan bir adam değilim. Ansan ne olur anmasan ne olur Sayın Şentop, sen anmayınca biz unutuyor muyuz? 'Meclis Başkanı ağzına bile almıyor Atatürk’ü, o zaman tamam abi demek ki Meclis Başkanı anmıyorsa o kadar da önemli değil burada Recep Tayyip Erdoğan varken' mi diyoruz yani! Gerçekten anlamıyorum yani, bu psikolojiyi anlamak zor."

ŞENTOP: İSTANBUL'DAN SAMSUN'A YAPILAN YOLCULUĞUN UFKU...

Şentop'un 19 Mayıs mesajı ise şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımında şunları kaydetti:

"Genç Arkadaşlarım; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Millî Mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihin gençlerimize armağan edilmiş olması, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır. İlk adım ilk kıvılcımdır. İstanbul’dan Samsun’a yapılan yolculuğun ufku istikbâl, hedefi istiklâldi. İstikbâl, Siz, Geleceğimiz…

Bu gelecek asla omuzlarınıza yüklenmiş bir ağırlık ve bir beklentiler sarmalı değil. Gelecek, sizi ruhen, kalben, fikren daha mutlu ve ümitvar edecek, ışığı bugünü aydınlatan zamanların müjdecisidir. Hayat yolculuğunuzda takip edeceğiniz izler ve kararlar hür iradenizle seçiminiz. Bizler bu yolcukta daima yardımcılarınız olacağız. Desteğimize ihtiyacınız olan her an yanınızdayız.

Ancak inancınıza, iradenize, fikrinize, kararınıza hiçbir kuvvet müdahale edemez, zorbalık ya da korku ile yıldıramaz. Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz. Hedefleri gökyüzünü aşanların, hayalleri ufka sığmayanların kanatlarını tutamazlar. Milletçe Türkiye Yüzyılı’na yürürken, bu gerçeğe gururla şahitlik ediyoruz.

Gurur duyuyoruz. Teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, edebiyatta, sivil toplumda, siyasette velhasıl hayatta, tüm gayretlerinizle gurur duyuyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından gece gündüz demeden kardeşlerinin yardımına koşan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanlar için, tüm canlar için yüreklerini ortaya koyan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya emsal olan yüksek demokratik olgunluğunuzla gurur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de gençlerimizi yüreklendirmesi ve hedeflerinin yolunu açmasıyla, 14 Mayıs seçimlerinin sonucunda genç Milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimiz’de göreve başlayacaklar. Gençlerimizin enerjisiyle ve fikirleriyle Milletimizin kalbi Meclisimiz daha da güçlenecek.

Sevgili Gençler; 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerinde de tam katılımla demokrasimize güç vererek iradenizi sandığa yansıtacağınıza yürekten inanıyorum. Yüreğinizdeki aşkı biliyoruz. Bu aşk gençliğinizin heyecanıyla birleştiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Bu aşk her birimizin Vatanımıza, Milletimize, Bayrağımıza olan aşkımızdır. Hayat, dünya, her şey değişir. Bu aşk dışında… Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle yaşayacağınız mutlu anların çoğalmasını diliyorum. Mutluluğun şartı değildir ama başarı da elbette yolculuğunuzu takip edecektir. İnancımız, ümidimiz çok büyük. Ama sevgimiz en büyük. Sizleri çok seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun."