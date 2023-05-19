Milli Mücadele'nin ilk adımını attı! Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençlere armağan etti: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

İşgalci güçlere karşı yurdun tam bağımsızlığı için Mustafa Kemal Atatürk harekete geçti ve Milli Mücadele'yi başlattı. 1. Dünya Savaşı sonunda yurdun işgaline karşı direniş 19 Mayıs 1919 tarihinde başladı. Misak-ı Milli sınırlarının korunması hedefiyle başlayan süreç 1922'de Lozan Anlaşması'yla tamamlandı. Türkiye tarihine geçen o gün her yıl 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

Birinci Dünya savaşından mağlup çıkan Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesinin ardından düşman gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a demirledi. Anadolu, düşman kuvvetleri tarafından adım adım işgal edilmeye başladı.

İstanbul hükümeti, Anadolu'da asayişi sağlamak üzere Mustafa Kemal Paşa'yı 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirdi.

16 Mayıs'ta Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı.

Büyük önderin Samsun'a çıkışı, Yunan askerlerinin denize döküldüğü 9 Eylül 1922'ye kadar sürecek büyük mücadelenin ilk adımını oluşturdu.

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edilen ve Türk milleti için dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, her yıl tüm yurtta "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ANITKABİR ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

ŞENTOP'TAN 19 MAYIS MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımında şunları kaydetti:

"Genç Arkadaşlarım; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Millî Mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihin gençlerimize armağan edilmiş olması, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır. İlk adım ilk kıvılcımdır. İstanbul’dan Samsun’a yapılan yolculuğun ufku istikbâl, hedefi istiklâldi. İstikbâl, Siz, Geleceğimiz…

Bu gelecek asla omuzlarınıza yüklenmiş bir ağırlık ve bir beklentiler sarmalı değil. Gelecek, sizi ruhen, kalben, fikren daha mutlu ve ümitvar edecek, ışığı bugünü aydınlatan zamanların müjdecisidir. Hayat yolculuğunuzda takip edeceğiniz izler ve kararlar hür iradenizle seçiminiz. Bizler bu yolcukta daima yardımcılarınız olacağız. Desteğimize ihtiyacınız olan her an yanınızdayız.

Ancak inancınıza, iradenize, fikrinize, kararınıza hiçbir kuvvet müdahale edemez, zorbalık ya da korku ile yıldıramaz. Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz. Hedefleri gökyüzünü aşanların, hayalleri ufka sığmayanların kanatlarını tutamazlar. Milletçe Türkiye Yüzyılı’na yürürken, bu gerçeğe gururla şahitlik ediyoruz.

Gurur duyuyoruz. Teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, edebiyatta, sivil toplumda, siyasette velhasıl hayatta, tüm gayretlerinizle gurur duyuyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından gece gündüz demeden kardeşlerinin yardımına koşan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanlar için, tüm canlar için yüreklerini ortaya koyan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya emsal olan yüksek demokratik olgunluğunuzla gurur duyuyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de gençlerimizi yüreklendirmesi ve hedeflerinin yolunu açmasıyla, 14 Mayıs seçimlerinin sonucunda genç Milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimiz’de göreve başlayacaklar. Gençlerimizin enerjisiyle ve fikirleriyle Milletimizin kalbi Meclisimiz daha da güçlenecek.

Sevgili Gençler; 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı seçimlerinde de tam katılımla demokrasimize güç vererek iradenizi sandığa yansıtacağınıza yürekten inanıyorum. Yüreğinizdeki aşkı biliyoruz. Bu aşk gençliğinizin heyecanıyla birleştiğinde önünde hiçbir engel duramaz. Bu aşk her birimizin Vatanımıza, Milletimize, Bayrağımıza olan aşkımızdır. Hayat, dünya, her şey değişir. Bu aşk dışında… Ailenizle, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle yaşayacağınız mutlu anların çoğalmasını diliyorum. Mutluluğun şartı değildir ama başarı da elbette yolculuğunuzu takip edecektir. İnancımız, ümidimiz çok büyük. Ama sevgimiz en büyük. Sizleri çok seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun."

