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Cüzdanını kaybetmişti... Başına gelmeyen kalmadı! Aldığı mesajla yıkıldı "Bu borcu ödeyemem"

06.10.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Narin Gül, kendisi adına 3 ayrı bankadan 150 bin TL civarında kredi çekilip dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olay, Gül’ün telefonuna gelen "Kredi taksitiniz gecikmektedir" mesajıyla anlaşıldı. Eşi, Narin Gül’ün cüzdanını kaybetmesinin ardından bunların yaşandığını söyledi. Krediyi çekenleri tanımadığını belirten kadın, geçen sene de benzerinin olduğunu, o krediyi ödediklerini ancak bunu ödeyemeyeceklerini dile getirdi.

Cüzdanını kaybetmişti... Başına gelmeyen kalmadı! Aldığı mesajla yıkıldı "Bu borcu ödeyemem"

Samsun'da yaşanan kredi dolandırıcılığı olayı büyük şaşkınlık yarattı. Çarşamba ilçesinde yaşayan Narin Gül, gazetecilere, haberi olmadan 3 ayrı bankadan internet üzerinden adına yaklaşık 150 bin lira kredi çekildiğini söyledi. İşte dolandırıcılık olayının akıllara durgunluk veren detayları...

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"KREDİ TAKSİDİNİZ GECİKMEKTEDİR" MESAJIYLA ANLADI

Kredinin 28 Ağustos'ta çekildiğini, 30 Eylül'de cep telefonuna bankalardan, "Kredi taksitiniz gecikmektedir" şeklinde mesaj geldikten sonra durumdan haberdar olduğunu anlatan Gül, "Para benim onayım olmadan çekildi. Krediler şubelerden çekilmemiş, internet üzerinden çekilmiş. Benim bu kredileri ödeme şansım yok. Ben ve eşim engelli maaşlarımızla geçiniyoruz. Benim engelli maaşım da kesildi. Sadece eşimin engelli maaşı ve hayırseverlerin yardımıyla geçinmeye çalışıyoruz." dedi.

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"GEÇEN SENE DE OLDU, O KREDİYİ ÖDEMEK ZORUNDA KALDIM AMA BU BORCU ÖDEYEMEM"

Krediyi çekenleri tanımadığını dile getiren Gül, "Geçen sene aynı olay yine başıma geldi, o krediyi ödemek zorunda kaldım ancak şu anda bu borcu ödeme imkanım yok. Bankalardan dokümanları alarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Bu olay yüzünden psikolojim bozuldu. Borç benim üzerime kalırsa bu borcu ödeyemem." ifadelerini kullandı.

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"EŞİM CÜZDANINI KAYBETTİ, ARDINDAN BU OLAYLAR BAŞIMIZA GELDİ"

Yaşar Gül ise eşinin engelli maaşının kesilmesi nedeniyle zor şartlarda geçindiklerini vurgulayarak, "Eşim cüzdanını kaybetti, ardından bu olaylar başımıza geldi. Evimiz kira, yaşam mücadelesi veriyoruz. Hiçbir onay istenmeden 3 bankadan eşim adına yaklaşık 150 bin lira kredi çekildiğini öğrendik. Kara kara ne yapacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba kredi cüzdan
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