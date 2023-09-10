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CZN Burak 2015'teki halini ve son halini paylaştı! "Çok zayıflamışsın"

10.09.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda zayıflığıyla dikkat çeken fenomen CZN Burak, 2015 yılından itibaren değişimini sosyal medyadan paylaştı. Burak Özdemir paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Kilolu halini görenler fenomene "Çok zayıflamışsın" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada fenomen olan CZN Burak, doğduğu il Hatay'da da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışan CZN Burak ile babasının arası açılmıştı.

Babası tarafından dolandırıldığını iddia eden fenomen yeni restoran açmak için kolları sıvamıştıç Bu süreçte bir hayli zayıflayan fenomen son haliyle gündeme gelmişti.

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Fenomen 2015'ten itibaren değişimini takipçileriyle paylaşarak dikkat çekti. Kilolu halinden eser kalmayan CZN Burak'ın son halini görenler ise "Çok zayıflamışsın" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
CZN Burak sosyal medya

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