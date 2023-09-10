CZN Burak 2015'teki halini ve son halini paylaştı! "Çok zayıflamışsın"

Sosyal medyada fenomen olan CZN Burak, doğduğu il Hatay'da da büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası afet bölgesine elinden geldiğince yardım etmeye çalışan CZN Burak ile babasının arası açılmıştı.

Babası tarafından dolandırıldığını iddia eden fenomen yeni restoran açmak için kolları sıvamıştıç Bu süreçte bir hayli zayıflayan fenomen son haliyle gündeme gelmişti.

Fenomen 2015'ten itibaren değişimini takipçileriyle paylaşarak dikkat çekti. Kilolu halinden eser kalmayan CZN Burak'ın son halini görenler ise "Çok zayıflamışsın" yorumlarında bulundu.



