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CZN Burak, restoranlarındaki gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 22:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan ünlü şef ve restoran sahibi Burak Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan restoranlarındaki tüm gıdaları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'daki 4 restoranı hizmete kapanan CZN Burak örnek bir davranışa imza attı. Ünlü şef Burak Özdemir, restoranlarının depolarındaki tüm gıda maddelerini Kızılay ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine ve evden çıkamayan yaşlı vatandaşlara dağıttı.

Restoranlarındaki meyve, sebze ve kuru gıda maddelerini ayrı ayrı kutulayan CZN Burak ve restoran çalışanları, daha sonra Kızılay ekipleriyle birlikte dağıtıma çıktı. 400 koli gıda maddesini dağıtan CZN Burak da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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CZN Burak, Burak Özdemir,

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