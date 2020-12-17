D vitamini Covid-19’u önlemede etkili olur mu?

Koronavirüs salgınıyla alakalı önemli aşı gelişmeleri yaşanırken bir yandan da insanlar koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için araştırma içerisine girdi. Bu doğrultuda koronavirüse karşı vitamin takviyeleri araştırılıyor. Özellikle D vitamini koronadan korur mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler son dönemde en çok araştırılan konulardan olurken İngiltere’de uzmanlar ise D vitamini kullanmanın yeni tip koronavirüsü önlendiğine ya da tedavi ettiğine yönelik “yeterli kanıt bulunmadığını” açıkladı.

COVİD-19’UN ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİNDE D VİTAMİNİ

Covid-19’a karşı bağışıklık güçlendirici ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ederken İngiltere’de uzmanlardan D vitamini takviyesi ile alakalı olarak önemli bir açıklama geldi. AA’nın haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) ve Beslenmeyle ilgili Bilimsel Danışma Kurulu (SACN) tarafından, D vitamininin Kovid-19’la ilişkisinin değerlendirildiği bir panele ilişkin sonuç bildirisi yayımlandı.