D vitamini Covid-19’u önlemede etkili olur mu?

Koronavirüs salgınıyla alakalı önemli aşı gelişmeleri yaşanırken bir yandan da insanlar koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için araştırma içerisine girdi. Bu doğrultuda koronavirüse karşı vitamin takviyeleri araştırılıyor. Özellikle D vitamini koronadan korur mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler son dönemde en çok araştırılan konulardan olurken İngiltere’de uzmanlar ise D vitamini kullanmanın yeni tip koronavirüsü önlendiğine ya da tedavi ettiğine yönelik “yeterli kanıt bulunmadığını” açıkladı.
Covid-19’a karşı bağışıklık güçlendirici ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ederken İngiltere’de uzmanlardan D vitamini takviyesi ile alakalı olarak önemli bir açıklama geldi. AA’nın haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) ve Beslenmeyle ilgili Bilimsel Danışma Kurulu (SACN) tarafından, D vitamininin Kovid-19’la ilişkisinin değerlendirildiği bir panele ilişkin sonuç bildirisi yayımlandı.
Yayımlanan bildiride “Kemik ve kaslar için önemli olan, solunum yolu virüslerine karşı bağışıklık tepkisinde rol oynayabilecek D vitamininin Kovid-19’u tedavi ettiğine yönelik yeterli kanıt bulunmuyor.” ifadesine yer verildi. Bildiride, D vitamininin Kovid-19’a karşı etkilerini ortaya koyabilmek adına daha fazla yüksek kalitede randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Aynı zamanda konuyla alakalı olarak uzun süre ve yüksek dozda alınan D vitamininin vücutta kalsiyum birikmesine neden olacağı ve bu sebeple kemiklerin zayıflayabileceği ve böbrek ve kalbin zarar görebileceği yönünde de uyarı yapıldı.
NICE yönergeler merkezi direktörü Dr. Paul Chrisp tarafından şu anda Kovid-19’un önlenmesi ve tedavisinde D vitaminini önermek için yeterli kanıt olmadığı kaydedildi. Halka, yine de İngiliz hükümetinin D vitamininin kullanılmasına yönelik tavsiyesine uyması çağrısında bulunuldu.
Daha önce İngiltere’de Kovid-19 ile mücadele kapsamında 2,5 milyon kişiye ücretsiz olarak D vitamini dağıtılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı ise NICE, PHE ve SACN’a D vitamininin Kovid-19 ile mücadeledeki etkisinin incelenmesi ile ilgili çağrıda bulunmuştu.
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