Dağın zirvesine çıkıp fotoğraf çektiler! Fotoğrafa yakınlaşınca o detayı fark ettiler... "Gördüğümüzde oldukça heyecanlandık"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia'daki Panther dağına çıkan Springfield ve sevgilisi zirveye ulaştıklarında yürüyüşü tamamladıklarını belirtmek için manzaranın fotoğraflarını çektiler. Ancak yakındaki bir yapının yanında gizlenen ürkütücü bir şey bulmayı beklemiyorlardı.

Newsweek'e konuşan Springfield, "Film fotoğrafçılığı yapmayı seviyorum ve sevgilimle birlikte çektiğim tüm banyo edilmiş fotoğraflardan bir albüm yapıyorduk. Çok küçük bir ayrıntı olduğu için nasıl fark ettiğimi bilmiyorum. Çok küçük bir ayrıntı olduğu için nasıl fark ettiğimi bilmiyorum. Gördüğümüzde oldukça heyecanlandık. Çok küçük bir ayrıntı olduğu için nasıl fark ettiğimi bilmiyorum." dedi.