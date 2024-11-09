Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dağın zirvesine çıkıp fotoğraf çektiler! Fotoğrafa yakınlaşınca o detayı fark ettiler... "Gördüğümüzde oldukça heyecanlandık"

Dağın zirvesine çıkıp fotoğraf çektiler! Fotoğrafa yakınlaşınca o detayı fark ettiler... "Gördüğümüzde oldukça heyecanlandık"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duffy Springfield ve sevgilisi Batı Virginia'daki Panther dağının tepesine çıktıklarında fotoğraf çektirmeye karar verdiler. Sonunda fotoğrafı banyo ettirdiğinde korkunç bir şey gördüler. İkili yapının arkasında ele benzer figür gördüklerini dile getirdiler. Çift o anları sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral olmayı başardı.

Dağın zirvesine çıkıp fotoğraf çektiler! Fotoğrafa yakınlaşınca o detayı fark ettiler... "Gördüğümüzde oldukça heyecanlandık"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia'daki Panther dağına çıkan Springfield ve sevgilisi zirveye ulaştıklarında yürüyüşü tamamladıklarını belirtmek için manzaranın fotoğraflarını çektiler. Ancak yakındaki bir yapının yanında gizlenen ürkütücü bir şey bulmayı beklemiyorlardı.

kapak1

Newsweek'e konuşan Springfield, "Film fotoğrafçılığı yapmayı seviyorum ve sevgilimle birlikte çektiğim tüm banyo edilmiş fotoğraflardan bir albüm yapıyorduk. Çok küçük bir ayrıntı olduğu için nasıl fark ettiğimi bilmiyorum. Çok küçük bir ayrıntı olduğu için nasıl fark ettiğimi bilmiyorum. Gördüğümüzde oldukça heyecanlandık. Çok küçük bir ayrıntı olduğu için nasıl fark ettiğimi bilmiyorum." dedi.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı

Zorla arabaya bindirilip kaçırılan kadın tecavüze uğradı

 İhaneti böyle ifşaladı! "Ankara'da bir gün"

İhaneti böyle ifşaladı! "Ankara'da bir gün"

 Mezarlıkta temizlik yaptı! Fenomene tepki yağdı

Mezarlıkta temizlik yaptı! Fenomene tepki yağdı

 Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."

Tüm çiftçileri unutun! Paraya para demiyor: "Güvensiz erkekler..."
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
En Çok Okunan Trend Haberler
Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar

Türkiye'ye gelip gördüler, gözlerine inanamadılar

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran dava açtı

450 TL'lik yemeğe 100 bin TL'lik bahşiş bıraktı! Restoran dava açtı

Pakistan'da yolcu treni istasyonunda patlama!

Pakistan'da yolcu treni istasyonunda patlama!

Evindeki güvenlik kamerasını kontrol etti! Gördüklerine inanamadı

Evindeki güvenlik kamerasını kontrol etti! Gördüklerine inanamadı

2 yıllık evliliklerini bitirme nedeni şaşkına çevirdi

2 yıllık evliliklerini bitirme nedeni şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.