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Daha çıkmayan iPhone'un "birebir aynısını" inceledi! O anları YouTube'da "İlk bakış" yazarak yayınladı

16.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devi Apple'ın iPhone 14'ü eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ünlü YouTube kanalı Unbox Therapy ise bire bir aynısı olduğunu iddia ettiği iPhone 14 Pro Max replikasını kanalına yüklediği yeni bir videoda inceledi. "iPhone 14 Pro Max ilk bakış" başlığı ile yüklenen videoda bahsedilen detaylar ise şaşkınlığa uğrattı.

Daha çıkmayan iPhone'un "birebir aynısını" inceledi! O anları YouTube'da "İlk bakış" yazarak yayınladı

Yakında çıkacak olan iPhone 14, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Son zamanlardaysa iPhone 14'ün çarpıcı sızıntıları internete düştü. 18 milyondan fazla abonesi olan YouTuber Unbox Therapy ise ilginç bir hamle yaptı.

YOUTUBE'DA iPHONE 14 PRO MAX'İ İNCELEDİ AMA...

Youtuber, iPhone 14 Pro Max'in bire bir kopyası olduğunu iddia ettiği replikayı inceledi. Model cihazın gerçek iPhone 14 Pro Max'in ayrıntılı şemalarına ve boyutlarına erişimi olan üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından oluşturulduğu iddia edildi.

iPHONE 14 PRO MAX VİDEOSUNDA NELER VAR?

iPhone 14 Pro modellerinin seleflerine nazaran farklı olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, bu yılki Pro modellerin 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro oluşacağı öne sürülüyor. Bu modellerin çentik yerine, iki ekran deliğine sahip olacağı bildiriliyor. Bunlardan biri hap şeklinde olacak ve Face ID bileşenlerini barındıracak, diğeri ise dairesel olacak ve ön kameraya yer verecek. En azından söylenenler bu yönde.

iPhone 14 Pro Max replikası çentik-2

Videodaki replika iPhone 14 Pro Max de bu değişiklikleri yansıtıyor gibi görünüyor. Ayrıca, telefonda başka küçük değişiklikler de var gibi. Örneğin, videoda cihazın kenarlarında anten çizgilerinin yer almadığı ve biraz daha büyük güç ve ses düğmelerine yer verdiği görülüyor.

iPhone 14 Pro Max replikası boyut

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Son olarak, telefonun biraz daha kalın olduğu, arka kamera çıkıntısının hem yükseklik hem genişlik hem de çıkıntı seviyesi açısından daha büyük olduğu göze çarpıyor.

Cihazın gerçekten de iPhone 14 Pro Max'e dayandığını varsayarsak, genel tasarımın iPhone 13 Pro Max'e benzer olacağını söyleyebiliriz.

iPhone 14 Pro Max replikası

Bu yıl Apple'ın Pro modeller ile birlikte 6.1 inçlik iPhone 14 ve 6.7 inçlik iPhone 14 Max'i de tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube akıllı telefon Apple
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