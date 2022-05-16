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Apple USB-C'ye koşuyor: Planındaysa sadece iPhone yokmuş!

16.05.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 2023'te USB-C girişli iPhone modeli piyasaya süreceği öne sürülüyor. Yeni bir iddia ise Apple'ın USB-C planında sadece iPhone'un olmadığını, şirketin AirPods başta olmak üzere birçok ürününü daha USB-C'ye geçirmek istediğini gözler önüne serdi.

Apple USB-C'ye koşuyor: Planındaysa sadece iPhone yokmuş!

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2023'te USB-C girişine sahip en az bir iPhone 15 modeli piyasaya sürmeyi planladığını iddia etmişti. Bu iddia oldukça konuşulmuştu. Kuo, attığı tweet ile bu iddiasına çarpıcı eklemeler yaptı. Buna göre Apple, iPhone'dan daha fazlasıyla USB-C'ye koşuyor.

SADECE IPHONE DEĞİL, ONLAR DA USB-C'YE GEÇECEK!

Ming-Chi Kuo'ya göre, halihazırda lightning girişini kullanan AirPods, MagSafe şarj aygıtı, Magic Keyboard/Mouse/Trackpad üçlüsü de yakın gelecekte USB-C'ye geçecek.

Ming-Chi Kuo tweet

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Kuo ayrıca, kablosuz teknolojilerin mevcut sınırlamaları ve Apple'ın iPhone'a manyetik olarak bağlanan kendisine ait MagSafe kablosuz aksesuar ekosisteminin olgunlaşmamış olması nedeniyle portsuz bir iPhone'un piyasaya sürülmesi için henüz çok erken olduğunu ileri sürdü.

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