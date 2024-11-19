Şifa deposu: Tavuk haşlama tarifi! Lokanta usulü terbiyeli tavuk haşlama nasıl yapılır?

Kış aylarında tam bir şifa deposu olacak harika bir tavuk haşlama tarifimiz var! Lokum gibi pişen tavuğuyla tam lokantada yediğimiz gibi çok beğeneceğiniz bu lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Peki, terbiyeli tavuk haşlama nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte adım adım tavuk haşlama yapımı...
Kış aylarında artış gösteren grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalandığımızda büyüklerimiz tavuk haşlama yemeği tüketmemizi tavsiye eder. Hem şifa hem de lezzet deposu olan tavuk haşlama tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
6 adet tavuk but
3-4 adet patates
1 baş soğan
2 adet rendelenmiş havuç
1 büyük diş sarımsak
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz, pul biber
Terbiyesi için;
1 tepeleme yemek kaşığı un
Yarım limon suyu
1 çay bardağı su
TARİF
Orta boy bir tencerede sıvıyağı ısıtalım.
Derisini soyduğumuz tavukları yağ eklediğimiz tencerede arkalı önlü soteleyelim.
Ardından tavukları tabağa alıp soğan ve rendelenmiş havucu aynı tencerede kavuralım.
Üzerine sarımsağı da ekleyip çevirelim.
Ardından tavukları da ekleyip 1 dakika kadar kavuralım ve üzerini az geçecek şekilde sıcak su ekleyip 10 dakika kadar bu şekilde pişirelim.
Ardından patatesleri ekleyelim, terbiyesini de hazırlayıp bu aşamada ekleyelim.
Hazırladığımız terbiyeye yemeğin suyundan ekleyip karıştırıp öyle tencereye ekleyelim, bu şekilde de 10 dakika orta ateşte kaynatalım.
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