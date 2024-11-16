GLÜTENSİZ TARİFLER| Unsuz, bol proteinli: 3 kaşık mercimekten bir tepsi ıspanaklı börek tarifi!

Kış mevsiminin sevilen sebzelerinden biri olan ıspanak tezgahta yerini aldı. Ispanak yemeğinin yanı sıra böreği de oldukça seviliyor. Glütensiz besleniyor veya sağlıklı tarifleri sevenlerdenseniz unsuz ıspanak tepsi tarifi tam size göre. Bu karışımla hem ıspanak böreği tadına varacaksınız hem de aslında tuzlu bir kek gibi sizi uzun süre tok tutacak. Proteini de bol olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
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