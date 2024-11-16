GLÜTENSİZ TARİFLER| Unsuz, bol proteinli: 3 kaşık mercimekten bir tepsi ıspanaklı börek tarifi!

Günümüzde birçok kişi glütensiz yaşam biçimini benimsiyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz bu unsuz ve bol proteinli ıspanak tepsi tarifi ilginizi çekebilir.

MALZEMELER 3 yemek kaşığı mercimek

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı tahin

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 yumurta

1/2 paket kabartma tozu

2 su bardağı kıyılmış ıspanak

1/2 su bardağı kıyılmış dereotu ve taze soğan karışık

1/2 su bardağı beyaz peynir

Tuz, sevdiğiniz baharatlar (Tercihen zerdeçal)

Üzeri için kaşar

TARİF Mercimekleri yıkayın ve bol suda 5-6 saat bekletin. Eğer vaktiniz darsa bol suda 5 dakika kadar haşlayın ve sıcak haşlama suyunda 1 saate yakın bekletin.

Yumurta, tahin, yoğurt, süzdüğünüz mercimekler, kabartma tozu, baharatlar, tuz ve zeytinyağının yarısını karıştırıcıda krema gibi olana kadar çekin.

Ispanakları dereotu, taze soğan, beyaz peynir ve zeytinyağı ile yoğurun. Hacmi küçülmeli ama su salmamalı.

Yağlı kağıt serili kare cam tepsiye ıspanakları yayın üzerini mercimekli karışımla kaplayın.

Önceden ısınmış 180 derece fırında 15-20 dakika piştikten sonra çıkarıp kaşar peyniri ekleyin. Tekrar fırına atın ve üzeri nar gibi kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.

Nefis ıspanak tepsiniz hazır, servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!