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  4. Daha önce de yapmışlar! Aynı tümülüste ikinci kez kaçak kazı yaparken yakalandılar

Daha önce de yapmışlar! Aynı tümülüste ikinci kez kaçak kazı yaparken yakalandılar

06.01.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda ikinci kez kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i, Jandarma'nın yaptığı operasyon sonucunda yakalandı. Firari E.T.'nin de aralarında olduğu 3 şüphelinin, daha önce de aynı yerde kaçak kazı yaparken yakalandığı belirtildi.

Daha önce de yapmışlar! Aynı tümülüste ikinci kez kaçak kazı yaparken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin, dün akşam bölgeye düzenlediği operasyonda, 2 kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

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EKİPLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Şüphelilerden S.E., İ.Ö. ve E.T.'nin, aralık ayında da aynı yeri kepçeyle kazarken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. S.E. ve İ.Ö.'nün, serbest kaldıktan sonra bu kez arkadaşlarını da yanlarına alıp, 9 kişiyle aynı yeri kazmaya gittiği belirlendi. E.T.'nin ise ekipleri fark edip, kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Aydın kaçak kazı

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