Dakikalar kalmıştı! 6 metre uzunluğundaki yılan iki yaşındaki çocuğun tüm vücudunu sarıp sıkmaya başladı... Mucizevi kurtuluş

MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Vicentin bölgesindeki bir nehir kenarında oyun oynayan iki yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk anakondanın hedefi oldu. Çocuğun çığlık seslerini duyduktan sonra olay yerine giden anne yılanı görünce çığlık çığlığa yardım istedi. Şans eseri, o sırada bölgede devriye gezen bazı polisler, küçük çocuğun annesinin yardım için bağırdığını duydu.Olay yerine koştuklarında babanın oğlunu canavarın elinden kurtarmaya çalıştığını gördüler. Memurlar hemen adama yardım etmeye çalıştı.

İKİ PALAYLA KESTİLER

2 yaşındaki çocuğu kurtarmanın tek yolunun yılanı öldürmek olduğunu anlayan kurtarma ekipleri iki palayla hamle yaptı. Yılanın sıktığı yerleri gevşetmesi için palayla kesen memurlar çocuğu kurtarmayı başardı. Hastaneye götürülen çocuk yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.