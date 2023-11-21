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    4. Dakikalar kalmıştı! 6 metre uzunluğundaki yılan iki yaşındaki çocuğun tüm vücudunu sarıp sıkmaya başladı... Mucizevi kurtuluş

    Dakikalar kalmıştı! 6 metre uzunluğundaki yılan iki yaşındaki çocuğun tüm vücudunu sarıp sıkmaya başladı... Mucizevi kurtuluş

    21.11.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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    Brezilya'da iki yaşındaki yeni yürümeye başlayan bir çocuk, kurbanının etrafını çoktan sarmış olan sarı bir anakondanın korkunç saldırısını durduran bir polis memuru tarafından mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Yılan tarafından tüm vücudu sarılan çocuğun hayvanın sıkma hareketiyle birlikte nefessiz kaldığı ve birkaç dakika içinde hayatını kaybedebilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Vicentin bölgesindeki bir nehir kenarında oyun oynayan iki yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk anakondanın hedefi oldu. Çocuğun çığlık seslerini duyduktan sonra olay yerine giden anne yılanı görünce çığlık çığlığa yardım istedi. Şans eseri, o sırada bölgede devriye gezen bazı polisler, küçük çocuğun annesinin yardım için bağırdığını duydu.Olay yerine koştuklarında babanın oğlunu canavarın elinden kurtarmaya çalıştığını gördüler. Memurlar hemen adama yardım etmeye çalıştı.

    İKİ PALAYLA KESTİLER

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    2 yaşındaki çocuğu kurtarmanın tek yolunun yılanı öldürmek olduğunu anlayan kurtarma ekipleri iki palayla hamle yaptı. Yılanın sıktığı yerleri gevşetmesi için palayla kesen memurlar çocuğu kurtarmayı başardı. Hastaneye götürülen çocuk yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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    Brezilya yılan anakonda
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