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  4. Dakota Johnson’un yeni adresi belli oldu! “Madame Web” filminde Marvel karakterini canlandıracak

Dakota Johnson’un yeni adresi belli oldu! “Madame Web” filminde Marvel karakterini canlandıracak

05.02.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony, Venom ve Morbius’un ardından Spiderman evreninde yer alan Madame Web karakteri beyazperde de sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen çizgi karaktere Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) serisinin başrol oyuncusu Dakota Johnson hayat verecek.

Dakota Johnson’un yeni adresi belli oldu! “Madame Web” filminde Marvel karakterini canlandıracak

Fifty Shades of Grey (Grinin Elli Tonu) filmiyle büyük bir üne kavuşan Dakota Johnson Marvel’in çizgi karakteri Madame Web için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Senaryosu Matt Sazama ve Burk Sharpless tarafından yazılan filmi S.J. Clarkson yönetecek. Filmin oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler ve çekimlerin ne zaman başlayacağı gibi bilgiler henüz paylaşılmadı.

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MADAME WEB FİLMİNİN KONUSU

“Madame Web” çizgi romanları, kahin ve ileri görüşlü bir mutant olan Cassandra Webb'in maceralarını takip ediyor. Webb, onu örümcek ağına benzeyen bir yaşam destek sistemine bağlanmaya zorlayan sinirsel bir kas hastalığı olan yaşlı bir kadındır. Genellikle Marvel çizgi roman evreninde destekleyici bir karakterdir ve kesinlikle suçla savaşan biri değildir.

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