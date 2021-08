Dakota Johnson yeni filmi için cesur! İç çamaşırlı hali gündemde

Grinin Elli Tonu filmindeki erotik sahneleriyle hafızalara kazınan oyuncu Dakota Johnson yeni filmi içinde elinden geleni yaptı.

The Nowhere Inn filminin fragmanındaki görüntüsüyle gündem olan Dakota Johnson hayranlarını mest etti. Geçtiğimiz gün The Nowhere Inn filmindeki bazı sahneler paylaşıldı. Ünlü oyuncu siyah iç çamaşırlarıyla filmin önüne geçti.

Ateşli sahnelere pek de yabancı olmayan Dakota Johnson'ın bu iddiaları sahneleri hayranlarından tam not aldı.

FİLMİN KONUSU

St. Vincent olarak bilinen Grammy ödüllü sanatçı Annie Clark, hem özel hem de kariyer yaşamını anlatan bir belgesel çekmeye karar verir.

Vincet belgesel için yakın arkadaşı Carrie Brownstein ile çalışmaya başladığında gerçeklik, kimlik ve özgünlük kavramları gün geçtikçe çarpıklaşır.